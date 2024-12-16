Trump: "Türkiye Suriye'de Dostane Olmayan Bir Devralma Gerçekleştirdi"

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(ANKARA) - ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Esad rejiminin Ankara destekli muhalifler tarafından devrildiğini belirterek, "Türkiye çok fazla can kaybı olmadan Suriye'de dostane olmayan bir devralma gerçekleştirdi" dedi.

20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Ankara destekli muhalifler tarafından devrildiğini ifade etti, "Türkiye çok akıllı. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan Suriye'de dostane olmayan bir devralma gerçekleştirdi. Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "O çok akıllı bir adam, uzun zamandır bunu istiyorlardı ve bunu elde etti" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Erdoğan'ın "çok iyi anlaştığı biri olduğunu" ve "güçlü, kuvvetli bir ordu oluşturduğunu" söyledi.