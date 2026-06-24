Trump, UAEA Denetçilerinin İran Ziyaretini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde, ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini söylediği bildirildi.

Fox News muhabiri Trey Yingst, canlı yayında yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisine telefondan özel açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Trump'ın, UAEA denetçilerinin İran'a gitmek için bir acelesi olmadığını söylediğini belirten Yingst, "Başkan, UAEA denetçileri, İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini söyledi. Trump, uranyumu yerin altına gömdüklerini belirterek, bunu B-2 saldırılarında 'çöken bir dağ' olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a sağlanacak maddi rahatlamalarla ilgili de açıklamada bulunduğunu kaydeden Yingst, "Trump, ilk etapta, İran halkı için yaklaşık 500 milyon dolar değerinde ABD malı satın alınacağını söyledi." dedi.