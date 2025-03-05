Trump, Ukrayna Yardımını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Trump, Ukrayna Yardımını Değerlendiriyor

Beyaz Saray, barış görüşmeleri için güven artırıcı adımlar atılması halinde Ukrayna'ya yardımı gözden geçirecek.

05.03.2025 19:52
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(ANKARA) - Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, barış görüşmelerininin yapılmasına ilişkin güven artırıcı adımların atılması halinde Ukrayna'ya yardımı yeniden başlatmayı değerlendireceğini belirtti.

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, "Bu müzakereleri netleştirip ilerletebilirsek ve gerçekten masaya bazı güven artırıcı önlemler koyabilirsek, o zaman başkan (Trump) yardımlar üzerindeki duraklatmayı kaldırma konusunda ciddi bir değerlendirme yapacaktır" dedi.

Trump, Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararı almıştı

ABD Başkanı, geçen hafta Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı sert tartışmanın ardından, ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını durdurma talimatı verdi.

Alınan kararın, Ukrayna'nın savaş kapasitesi üzerinde ciddi etkiler yaratması bekleniyor. ABD medyasına konuşan yetkililere göre, Zelenski'nin barış görüşmelerine yönelik taahhütte bulunması durumunda yardımın durdurulması kararı askıya alınacak.

CIA Direktörü John Ratcliffe, bugün Fox Business'a verdiği röportajda ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların yanı sıra istihbarat paylaşımını da durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

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