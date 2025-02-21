Trump, Ulusal Siyahi Tarih Ayı Resepsiyonu Düzenledi - Son Dakika
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Trump, Ulusal Siyahi Tarih Ayı Resepsiyonu Düzenledi

Trump, Beyaz Saray'da siyahi Amerikalıların katkılarına dikkat çekti ve kahramanları andı.

21.02.2025 02:46
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği "Ulusal Siyahi Tarih Ayı" resepsiyonunda siyahi Amerikalıların ülkeye yaptığı katkılara vurgu yaptı.

Trump, şubat ayı için ilan ettiği "Ulusal Siyahi Tarih Ayı" dolayısıyla Beyaz Saray'da bir resepsiyon düzenledi.

Siyahi Amerikalıların ülkeye yaptığı büyük katkılar olduğunu ve bu katkıları hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Trump, kazandığı seçimlerde birçok siyahi Amerikalının kendisine oy vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Siyahi Tarih Ayı boyunca bu kahramanlara ve diğer pek çok kahramana sadece siyahi kahramanlar oldukları için değil, aynı zamanda bize ilham veren gerçek Amerikan kahramanları oldukları için saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Trump, Ulusal Amerikan Kahramanları Bahçesi adını verdiği ve henüz belirlenmemiş bir yerde inşa etmeyi planladığı heykel parkında Harriet Tubman, Rosa Parks, Billie Holiday, Aretha Franklin, Coretta Scott King, Frederick Douglass, Jackie Robinson, MLK Jr, Muhammed Ali ve Kobe Bryant gibi "önde gelen siyahi Amerikalı ikonun" temsillerinin yer alacağını söyledi.

Ünlü siyahi golfçü Tiger Woods'u sahneye davet eden Trump, "Tiger Woods'u başka bir zamana saklayacağız." diye espri yaptı.

Tarihin en büyük sporcularından olan Muhammed Ali'nin adını anarken de bir espri yapan Trump, "Muhammed Ali fena bir atlet değildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Muhammed Ali; fena değildi değil mi?" şeklinde konuştu.

"Yeniden seçime gireyim mi?"

Öte yandan konuşmasının bir yerinde "Yeniden seçime gireyim mi?" diye soran Trump'a, salonda bulunan kalabalık, "4 yıl daha" diye sloganla karşılık verdi.

Kaynak: AA

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