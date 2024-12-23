Trump: Uyuşturucu Kartelleri Terör Örgütü İlan Edilecek - Son Dakika
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Trump: Uyuşturucu Kartelleri Terör Örgütü İlan Edilecek

Trump, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladı.

23.12.2024 11:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini "yabancı terör örgütü" olarak tanıyacağı konusunda uyardı.

Trump, Arizona eyaletinde düzenlenen etkinlikte, uyuşturucunun olumsuz etkilerini göstermek için yeni bir kampanya hazırladıklarını söyledi.

Uyuşturucunun insan bedenini mahvettiğini ifade eden Trump, yeni döneminde uyuşturucuya ve düzensiz göçmenlere karşı sınır dışı operasyonu başlatacaklarını belirtti.

Donald Trump, önceliklerinden birinin sınırı düzensiz göçmenlere kapatmak olduğunu ve ABD'ye yönelik "işgali durduracağını" savundu.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, "Her yabancı çete üyesi sınır dışı edilecek ve kartelleri hemen yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğim. Bunu hemen yapacağız." diye konuştu.

Trump, ilk döneminde de kartelleri terör örgütü olarak tanımak istemiş ancak dönemin Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talebi üzerine bu planı askıya almıştı.

ABD, Sinaloa kartelini, "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA

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