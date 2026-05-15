Trump ve Çin Lideri Stratejik İstikrar İçin Anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde iki ülke liderlerinin, stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki vizyonu üzerinde mutabakata vardıkları bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin, ziyarette her iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren büyük sorunlarda görüş alışverişinde bulundukları ve bir dizi konuda ortak anlayışa vardıkları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki devlet başkanı, ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesinde stratejik yön sağlayacak, ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı."

Liderlerin, ülkelerin karşılıklı endişelerini uygun şekilde ele alması konusunda anlayış birliğine vardıkları, uluslararası ve bölgesel konularda iletişimin ve eş güdümün güçlendirilmesinde hemfikir oldukları kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke liderinin temaslarının karşılıklı anlayışı güçlendirdiği, güveni derinleştirdiği, pratik işbirliğini ilerlettiği, iki ülke halklarının faydasını artırdığı ve dünyaya çok ihtiyaç duyduğu istikrar ve öngörülebilirliği sağladığı değerlendirmesi yapıldı.