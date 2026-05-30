Trump ve Danışmanları İran ile Ateşkes Üzerine Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ve Danışmanları İran ile Ateşkes Üzerine Toplandı

30.05.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile ateşkesin uzatılması hakkında üst düzey danışmanlarıyla görüştü, ancak karar çıkmadı.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılması ve olası anlaşma çerçevesini değerlendirmek üzere üst düzey danışmanlarıyla Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Ancak2 saat süren toplantıdan net bir karar çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik çerçeve anlaşma konusunda nihai kararı vermek amacıyla üst düzey danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'li yetkililerin medyaya aktardığı bilgiye göre Washington ve Tahran, önceki gün Trump ve İran liderliğinin son onayına bağlı olmak üzere, bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. ABD Başkanı'nın, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst danışmanlarıyla dün gerçekleştirdiği toplantı bu nedenle kritik önemde görülüyordu. Ancak ABD medyasına göre 2 saat süren toplantının ardından bir resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın medyası da anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını yazdı. Söz konusu çerçeve anlaşmanın ateşkesi 60 gün uzatacağı ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin görüşmeleri başlatacağı ileri sürülüyor. Ateşkesin 8 Nisan'da yürürlüğe girmesinden bu yana Trump, ABD ile İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu ve müzakerelerin ilerlediğini birçok kez dile getirdi. Ancak şu ana kadar somut bir sonuç açıklanmadı.

Trump, cuma günü erken saatlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD deniz ablukasını kaldırmaya hazır olduğunu belirterek, bölgede mahsur kalan gemilerin "eve dönüş sürecini başlatabileceğini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de tarafların özellikle uranyum zenginleştirme konusu üzerinde müzakere yürüttüğünü belirterek, "Henüz sonuca varmadık değiliz ama çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Danışmanları İran ile Ateşkes Üzerine Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:05:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump ve Danışmanları İran ile Ateşkes Üzerine Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.