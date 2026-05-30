Trump ve Danışmanları İran ile Ateşkes Üzerine Toplandı

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılması ve olası anlaşma çerçevesini değerlendirmek üzere üst düzey danışmanlarıyla Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Ancak2 saat süren toplantıdan net bir karar çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik çerçeve anlaşma konusunda nihai kararı vermek amacıyla üst düzey danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'li yetkililerin medyaya aktardığı bilgiye göre Washington ve Tahran, önceki gün Trump ve İran liderliğinin son onayına bağlı olmak üzere, bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. ABD Başkanı'nın, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst danışmanlarıyla dün gerçekleştirdiği toplantı bu nedenle kritik önemde görülüyordu. Ancak ABD medyasına göre 2 saat süren toplantının ardından bir resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın medyası da anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını yazdı. Söz konusu çerçeve anlaşmanın ateşkesi 60 gün uzatacağı ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin görüşmeleri başlatacağı ileri sürülüyor. Ateşkesin 8 Nisan'da yürürlüğe girmesinden bu yana Trump, ABD ile İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu ve müzakerelerin ilerlediğini birçok kez dile getirdi. Ancak şu ana kadar somut bir sonuç açıklanmadı.

Trump, cuma günü erken saatlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD deniz ablukasını kaldırmaya hazır olduğunu belirterek, bölgede mahsur kalan gemilerin "eve dönüş sürecini başlatabileceğini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de tarafların özellikle uranyum zenginleştirme konusu üzerinde müzakere yürüttüğünü belirterek, "Henüz sonuca varmadık değiliz ama çok yakınız" ifadelerini kullandı.