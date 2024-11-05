Trump ve Harris Seçim Kampanyalarını Tamamladı

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ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Demokrat aday Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde noktaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.

Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi.

Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." dedi.

Harris, sandık başına çağırdı

Öte yandan Pensilvanya'daki Harris, seçmeni sandık başına gitmeye davet etti.

Harris, "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz, Pensilvanya." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday, Philadelphia'dan kendisine oy vermeyi planlayan ve ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

270 delegeye ulaşan aday yarışı kazanacak

538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.