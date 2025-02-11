Trump ve Kremlin'den Ukrayna Üzerine Açıklamalar

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " Ukrayna'nın bir gün Rusya topraklarına ait olup olabileceğine" ilişkin açıklamalarının ardından, Kremlin de "Ukrayna'nın önemli bir bölümünün Rusya'ya ait olmak istediğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli FoxNews haber programına verdiği mülakatta, Moskova ve Kiev arasındaki üç yıllık çatışmaya değinerek, "Ukrayna'nın bir gün Rusya olabileceği" fikrini ortaya attı. Trump, "'Ukrayna anlaşma yapabilir de yapmayabilir de. Bir gün Rus olabilirler ya da bir gün Rus olmayabilirler" dedi.

Trump'ın bu söylemlerinden saatler sonra Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın 'önemli bir bölümünün', Rusya'ya ait olmak istediğini" iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'daki durumun "Başkan Trump'ın sözleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü" kaydetti.

Moskova'nın 2022'de Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesine atıfta bulunan Peskov, "Ukrayna'nın önemli bir bölümünün Rusya olmak istediği ve zaten olduğu bir gerçektir. Herhangi bir olgu yüzde 50 olasılıkla gerçekleşebilir, evet ya da hayır" dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna çatışmalarına son verebilecek mi?

Trump, Beyaz Saray'daki ilk aylarında önceliklerinden birinin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek olduğunu söylemiş; ancak iki tarafı müzakere masasına nasıl oturtacağına dair henüz somut bir öneri sunmamıştı. Hem Moskova hem de Kiev, Trump'ın çatışmaları sona erdirmeye odaklanmasını memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası bir anlaşma için Trump'la doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söylerken, ABD merkezli New York Post gazetesi, hafta sonu Trump'ın Putin'le bu konuyu özel olarak konuştuğunu söylediğini yazdı. Kremlin bu görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Trump, Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Ukrayna'ya gönderecek

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin 14 Şubat Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşeceği bildirdi. Trump, ayrıca Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u çatışmanın sona erdirilmesine yönelik olası bir yol haritasını görüşmek üzere bu ay içinde Ukrayna'ya gönderecek.

Her iki ordu da olası görüşmeler öncesinde savaş alanında avantaj sağlamaya çalışıyor.

Rusya'dan Ukrayna gaz ve enerji tesislerine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan küçük Yasenove köyünü ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, Kiev ordusunu destekleyen Ukrayna gaz ve enerji tesislerinin gece boyunca hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın ulusal gaz şirketi Naftogaz, doğudaki Poltava bölgesindeki tesislerinden birinin gece gerçekleşen "Büyük Rus" saldırısında hasar gördüğünü doğruladı. Saldırının ardından bu sabah, Ukrayna genelinde sık sık geçici elektrik kesintileri yaşandı.