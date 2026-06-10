Trump ve Netanyahu Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

10.06.2026 13:06
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Trump, Netanyahu'nun adaylığı konusunda belirsizlik yaşarken, Likud Partisi seçim için kesin olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tel Aviv arasında perde arkası gerilimin tırmandığı bir dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan genel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağını bilmediğini söylerken, Likud Partisi ise Trump'a yanıt olarak Netanyahu'nun seçimlerde yarışacağını bildirdi.

ABC News'e röportaj veren Trump, Netanyahu'nun görevde kalma arzusunun olup olmadığını açıkça sorguladı ve İsrail Başbakanı'nın yeniden seçilme girişimini ucu açık bir soru işareti olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde İsrail'e liderlik edip etmeyeceği sorulduğunda Trump, "Bilmiyorum." yanıtını vererek, sözlerine şöyle devam etti:

"(Netanyahu) Devam etmek istiyor mu? Çünkü biliyorsunuz, kendisi bir savaş dönemi Başbakanı. Bu savaşı öyle ya da böyle çok yakında kazanacağız ve kendisi bir savaş dönemi Başbakanı."

Trump, "Netanyahu'nun yeniden aday olup olmayacağı ucu açık bir soru. (Netanyahu) Devam etmek isteyip istemediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir görevde olan İsrail Başbakanı'nın geleceğini açıkça belirsiz olarak tanımlayan Trump, ABD'nin şimdiden Netanyahu sonrası bir siyasi döneme hazırlanıyor olabileceğinin sinyalini verdi.

Netanyahu'nun partisinden Trump'a cevap

Netanyahu'nun Likud Partisi ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadelerine cevap olarak, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde aday olacağını vurguladı.

Kamuoyu önündeki spekülasyon, ABD-İsrail ittifakı açısından oldukça çalkantılı bir dönemin ardından geldi.

İsrail merkezli i24 televizyonunun haberine göre, İsrail'in Lübnan'a saldırıları üzerine yapılan sert bir telefon görüşmesinin ardından bu hafta başında Trump ile Netanyahu arasındaki gerilim zirveye ulaştı.

Trump, New York Post gazetesinin "Pod Force One" programına verdiği ayrı bir röportajda, Netanyahu'ya yönelik sert bir dil kullandığını doğrulamıştı. Trump, "Lübnan ile sürekli savaş halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum." demişti.

Diğer taraftan Netanyahu, lideri olduğu Likud Partisi için net bir iktidar koalisyonu sağlamakta zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

Eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot gibi Netanyahu karşıtı "değişim bloku" rakiplerinin anketlerde güçlü çıkması karşısında Netanyahu, şüpheci İsrail seçmenine sunabileceği kesin ve tarihi bir stratejik zafer elde etmeye çalışıyor.

Netanyahu, Lübnan ve İran'a karşı kesin bir askeri zafer elde etmek için içeride ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıyayken, Washington ise Tahran ile kapsamlı bir diplomatik süreci tamamlamak adına bölgesel çatışmaları sona erdirmek için sürekli baskı yapıyor.

Trump, geçen günlerde katıldığı bir medya programında, bu diplomatik güç dengesizliğinin altını çizerek net bir mesaj vererek, "Kararları ben veririm. Tüm kararları ben veririm. Kararları (Netanyahu) o vermez." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Netanyahu Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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