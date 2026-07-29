Trump ve Netanyahu'dan İran Endişesi - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu'dan İran Endişesi

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Trump, Netanyahu ile görüşmesinde Orta Doğu savaşının küresel finans üzerindeki etkisinden endişe duydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki savaşın küresel finans sistemleri üzerinde olumsuz etki yapabileceği yönündeki "endişelerini paylaştığı" ileri sürüldü.

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede, Trump ve Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların sonuçları hakkında yaptıkları konuşmanın detaylarını aktardı.

Haberde, "İsrailli yetkili, Trump'ın savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ifade ettiğini söyledi." denildi.

Netanyahu ise Tahran'ın Washington'dan taviz koparmak için elindeki son koz olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu kullandığını iddia ederek karşılık verdi.

Haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın küresel ekonomik gerileme korkularını kabul etse de Tahran üzerindeki mali baskıyı yoğunlaştırmak için deniz ablukasının "devam etmesinin gerektiğini" savunduğu aktarıldı.

"Netanyahu, diplomatik çabalara rağmen Tahran'la nihai bir anlaşmaya varılması olasılığı konusunda derin bir şüphe duyuyordu." değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrailli yetkilinin, iki liderin Washington'un değerlendirdiği 3 özel stratejiyi "açıkça" gözden geçirdikleri öne sürüldü.

Söz konusu 3 özel stratejinin, "diplomatik bir anlaşmayı sonuçlandırmak, artan ekonomik baskıyla deniz ablukasını sürdürmek veya yüksek yoğunluklu askeri saldırılara yeniden başlamak" olduğu kaydedildi.

Dün gerçekleşen Trump-Netanyahu buluşması, İran'la savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmeydi.

ABD'li yetkiliden Netanyahu'nun iddiasına "düzeltme"

Haberde, Netanyahu'nun Trump'a, Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alanın İsrail'in işgal ettiği bölgelerden "50 kat daha büyük" olduğunu gösteren bir harita gösterdiği bildirildi.

Netanyahu'nun, Suriye'nin yüzde 5'ini Türkiye'nin, yüzde 0,1'ini ise İsrail'in kontrol ettiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

Haberde görüşüne yer verilen bir ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun iddiasına, "Suriye'nin güneyindeki İsrail işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığının, bugünkü Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleştiğini" ifade ederek yanıt verdi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Netanyahu'dan İran Endişesi - Son Dakika

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