Trump ve Netanyahu Orta Doğu'yu Görüşecek - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu Orta Doğu'yu Görüşecek

Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da ticaret ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirilecek.

07.04.2025 06:16
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ABD Başkanı Donald Trump, ocakta başkanlık görevine başlamasının ardından ikinci kez Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.

Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını verdi.

Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha önce Orta Doğu ve İran ile hiçbir sorunu olmadığını savunan Trump, "Sonra 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi, çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu, çünkü parası yoktu. Şimdi ise çok parası var. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Yemin ederek ocakta 2. başkanlık dönemine başlayan Trump, Netanyahu ile şubatta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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