Trump ve Putin'den Ukrayna-Rusya Müzakeresi Açıklaması - Son Dakika
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Trump ve Putin'den Ukrayna-Rusya Müzakeresi Açıklaması

Trump, Putin ile görüşmesinin sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

19.05.2025 21:27
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu.

Trump, görüşme hakkında Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim." diye yazan Trump, Rusya'nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtti.

Trump, söz konusu ticaretin Rusya için büyük miktarda iş ve zenginlik yaratacak "potansiyeli sınırsız" bir fırsat olduğunu, aynı zamanda Ukrayna'nın da ülkeyi tekrar inşa etmesi için bundan büyük fayda sağlayabileceğini savundu.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere Avrupalı liderleri bilgilendirdiğini kaydeden Trump, Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktardı ve "Süreç başlasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Putin'den Ukrayna-Rusya Müzakeresi Açıklaması - Son Dakika

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