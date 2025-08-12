Trump, Washington'da Acil Durum İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "başkent Washington'da güvenliği yeniden sağlamak" gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızlar şehre gelmeye başladı.

ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki "suç oranlarını düşürmek" ve "evsizleri temizlemek" üzere dün aldığı kararlarla ilgili tartışmalar sürerken görevlendirilen unsurlar kente sevk ediliyor.

Trump'ın Washington DC Polis Teşkilatını tamamen federal kontrol altına alması ve kente çok sayıda Ulusal Muhafızın getirilmesi yönündeki adımları hayata geçiriliyor.

Washington'da ve çevre eyaletlerde görevli 800 Ulusal Muhafız parça parça kente gelmeye ve görev yerlerine yerleşmeye başladı.

Öte yandan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin "suç oranları yükseliyordu" iddiasını reddettiklerini ancak Beyaz Saray'la koordineli hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, dün, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.