Trump, Yangınlar İçin Biden'ı Suçladı

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef aldı.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.

Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşama yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.

Newsom'dan Trump'a "siyaset peşinde" tepkisi

Vali Newsom ise CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın eleştirilerine yanıt vererek "Bu durumda bile siyaset yapmak istemesi inanılır gibi değil." dedi.

Newsom, "İnsanlar evlerini, sevdiklerini hatta yaşamlarını kaybediyor. Yangınlar çocukların okullarını, ailelerin yaşamlarını yok ediyor ama Trump siyaset peşinde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan Trump'ın Biden'a yönelik eleştirilerine karşı bir açıklama henüz yapılmadı.

ABD basınında Trump'ın Newsom ile uzun zamandır süren anlaşmazlığını, yangınlar dolayısıyla yeniden alevlendirdiğine işaret edildi.

Trump ve Newsom, geçmişte yangın önleme, çevre politikaları, iklim değişikliği ve göçmenlik konularında defalarca sert tartışmalara girmişti.

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü açıklamıştı.