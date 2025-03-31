Trump, Yemen Saldırı Planı İfşasını 'Sıkıcı Hikaye' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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Trump, Yemen Saldırı Planı İfşasını 'Sıkıcı Hikaye' Olarak Nitelendirdi

Trump, bir gazetecinin Yemen saldırı planlarını konuşan gruba eklenmesini eski bir hikaye olarak tanımladı.

31.03.2025 12:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'e saldırı planlarının detaylarının görüşüldüğü mesajlaşma grubuna bir gazetecinin yanlışlıkla dahil edilmesi olayını "eski ve sıkıcı hikaye" olarak niteledi.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Signal grubunda savaş planlarının konuşulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında Trump, NBC kanalında Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in gruptaki görüşmelerde "savaş planlarının paylaşılmadığını" ifade ettiği mülakatında "iyi iş çıkardığını" kaydetti.

Mullin'in konuk olduğu "Meet The Press" programını ise "sahte" şeklinde niteleyen Trump, "bitmeyen Signal hikayesi yerine saldırının başarısına odaklanılması gerektiğini" savundu.

Trump, bu saldırıyı "Uykulu Joe" diye bahsettiği eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yıllar önce yapması gerektiğini ifade ederek, "Bu hikaye ve anlatı (Signal olayı) eski ve sıkıcı ancak Amerika tarihindeki en başarılı 'başkanlığın ilk 100 gününü' yaşadığımız için kullanılıyor. Konuşacak başka bir şey bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Warner'a göre, gruptaki bilgiler "kesinlikle gizli"

Öte yandan, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, ABC News'e, bu gruptaki bilgilerin "gizli" olup olmadığına ilişkin soruya "Kesinlikle" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yanı sıra diğer yetkililerin, bu durumun farkında olması gerektiğini belirterek yalan söylediklerini savunan Warner, "Kurumlardan bağımsız olarak, bunun gizli olduğuna ilişkin şüphe yok." dedi.

Warner, bir ordu üyesi ya da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanının benzer şekilde konuşması halinde bu kişilerin "şüphesiz kovulacağını" ifade etti.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'ün, önce ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra ABD Savunma Bakanı Hegseth'in grupta Yemen'e düzenlenecek saldırıların detaylarını paylaştığını açıklamıştı.

Goldberg, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD yönetimi, Goldberg'ün hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Yemen Saldırı Planı İfşasını 'Sıkıcı Hikaye' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

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