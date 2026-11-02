Trump yönetimi California'da 20 bin şüpheli oy pusulası için Yüksek Mahkeme'ye gitti - Son Dakika
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Trump yönetimi California'da 20 bin şüpheli oy pusulası için Yüksek Mahkeme'ye gitti

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Ara seçimlere bir gün kala Trump yönetimi, California'da vatandaş olmadığını iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişinin oy pusulasının ayrılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Federal temyiz mahkemesi cuma günü talebi reddetmişti; seçim yetkilileri ayrımı uygulamada imkansız buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre ara seçimlerine bir gün kala, California eyaletinde ABD vatandaşı olmadığını iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişiye ait oy pusulalarının, vatandaşlık durumları doğrulanana kadar diğerlerinden ayrılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump yönetimi, federal temyiz mahkemesinin cuma günü aynı yöndeki talebi reddetmesinin ardından konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Trump yönetiminden avukatlar, California yetkililerinden "vatandaşların ve vatandaş olmadığından şüphelenilen kişilerin" oy pusulalarını birbirinden ayırmasını talep eden başvuruyu bu sefer Yüksek Mahkeme'ye götürdü.

Yönetimin, California'da yabancı uyruklu olduğunu iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişinin, posta aracılığıyla gönderdiği oy pusulalarının, vatandaşlık statüleri doğrulanana kadar diğerlerinden ayrılmasını talep etmesi, yarın yapılacak Kongre ara seçimlerine bir gün kala geldi.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, mahkemenin karar vermesi halinde bu durumun "hiçbir oyun iptaline yol açmayacağını ancak vatandaş olmadığından şüphelenilen kişilerin seçmen olma yeterliliği doğrulanana kadar zaman tanıyacağını" savundu.

Seçim yetkilileri, yaklaşık 23 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu California'da, posta yoluyla gönderilen yüz binlerce oy pusulasının işlemden geçirilmiş olması nedeniyle şüpheli oy pusulalarının tespit edilip kenara ayrılmasının uygulamada "imkansız" olduğunu belirtiyor.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi belirlenecek. Seçimlerin, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılındaki siyasi dengeler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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