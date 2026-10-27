Trump yönetimi, Çinlilerin Kuzey Mariana Adaları'na vizesiz girişlerini durduracak - Son Dakika
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Trump yönetimi, Çinlilerin Kuzey Mariana Adaları'na vizesiz girişlerini durduracak

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Trump yönetimi, Çinlilerin Kuzey Mariana Adaları'na 14 güne kadar vizesiz seyahatini doğum turizmi ve güvenlik endişesiyle askıya alacak. 30 Ekim'de yürürlüğe girecek karar yeni başvuruları ve önceki onayları kapsayacak; 2025 mali yılında 3 binden fazla Çinli vizesiz girmişti.

NEW ABD'de Trump yönetimi, doğum turizmi ve ulusal güvenlik risklerine ilişkin endişeler nedeniyle Çin vatandaşlarının "Kuzey Mariana Adaları'na vizesiz seyahat etmesine imkan tanıyan programı" askıya alma kararı aldığını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan açıklamada, kararın, Çin vatandaşlarının Kuzey Mariana Adaları'na 14 güne kadar vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan programı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, programın, ABD vatandaşlığı elde etmek amacıyla doğum yapmak için seyahat edenlerin sayısını artırabileceği, istihbarat faaliyetlerine zemin hazırlayabileceği ve Çin vatandaşlarının ABD'nin önemli askeri tesislerinin bulunduğu Guam'a yasa dışı geçişlerini kolaylaştırabileceği gerekçesiyle askıya alındığı ifade edildi.

Kararın, 30 Ekim'de yerel saatle 14.00'te yürürlüğe gireceği ve hem yeni başvuruları hem de daha önce onaylanan seyahatleri kapsayacağı bildirildi.

Program kapsamında bölgede bulunan ziyaretçilerin izin verilen süre boyunca kalabileceği ancak yeni ziyaretler için vize almaları gerekeceği kaydedildi.

2024'te oluşturulan ve 2025'te yürürlüğe giren program kapsamında, 2025 mali yılında 3 binden fazla Çin vatandaşının Kuzey Mariana Adaları'na vizesiz giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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