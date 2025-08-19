Trump Yönetimi Intel Hissesi Almayı Planlıyor - Son Dakika
Trump Yönetimi Intel Hissesi Almayı Planlıyor

19.08.2025 14:13
ABD, Intel'in %10 hissesini alarak yarı iletken imalatını desteklemeyi hedefliyor.

SAN FRANCISCO, 19 Ağustos (Xinhua) -- ABD medyasında pazartesi günü yer alan bazı haberlerde Trump yönetiminin, Intel şirketinin yüzde 10 hissesini satın almayı planladığı belirtildi. Haberlere göre Trump yönetimi bu hamleyle ABD'nin yarı iletken imalatını desteklemeyi ve zor durumdaki çip üreticisini canlandırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili kaynakların isimlerinin gizli kalması koşuluyla verdiği bilgilere göre son federal hibelerin 10,86 milyar dolarlık kısmının Intel hissesine dönüştürülmesi de değerlendiriliyor. Böyle bir adım atılması halinde ABD hükümeti Intel'in en büyük hissedarı olacak.

Bu fikrin yönetim içinde geniş destek bulup bulmadığı, hisse oranının tam olarak ne kadar olacağı ve hükümetin bu planı uygulamaya koyup koymayacağının ise henüz kesinlik kazanmadığı ifade edildi. New York Times ve Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberlerinde Trump yönetiminin, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında fon sağlanan diğer şirketlerle de benzer anlaşmalar yapıp yapmayacağının da belirsiz olduğu belirtildi.

Görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçınan Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, hükümet tarafından resmen açıklanmadıkça hiçbir anlaşmanın resmi olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

CHIPS ve Bilim Yasası'nı denetleyen ABD Ticaret Bakanlığı da yorum yapmaktan kaçınırken, Intel de henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Sektör uzmanlarına göre önerinin hayata geçirilmesi halinde bu, 2008'de yaşanan finansal krizden bu yana hükümetin bir ABD şirketine yönelik en büyük müdahalesi anlamına gelecek.

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde Intel'in yönetim kurulunun bunu onaylaması gerekiyor. Intel hissedarları veya sektördeki diğer şirketlerin bu işlemin meşruiyetine ilişkin itirazda bulunabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
