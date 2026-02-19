Trump Yönetiminden Göçmenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump Yönetiminden Göçmenlikte Yeni Düzenleme

19.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICE, mültecileri yasal statüde gözaltına alma yetkilerini genişletti. Kalıcı ikamet zorunlu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yasal statüdeki bazı mültecileri gözaltına alma konusunda geniş yetkiler tanıdı.

CBS News'ün haberine göre, ICE Direktör Vekili Todd Lyons ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzasıyla yayımlanan ve hükümet avukatlarınca federal mahkemeye sunulan 18 Şubat tarihli resmi bir belge ortaya çıktı.

Belgede, ABD'ye yasal yollarla giriş yapan ancak bir yıl sonra yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kartı elde etmeyen mültecilerin gözaltına alınması konusunda ICE görevlilerine geniş yetkiler verildiği görüldü.

Buna göre, ülkeye geldikten bir yıl sonra kalıcı ikamet almamış mültecilerin dosyalarının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için devlet gözetimine geri dönmeleri gerekecek.

Bu kişiler, göçmenlik bürosuna görüşmeye gelerek gönüllü olarak devlet gözetimine dönebilecek ancak bunu yapmamaları halinde ICE'ın onları bulup gözaltına almaları gerekecek.

Federal yasa, mültecilerin ülkeye geldikten sonra bir yıl içinde yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Yönetiminden Göçmenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: Trump Yönetiminden Göçmenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.