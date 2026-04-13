Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şirket gibi yönetme çabası, ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi siyasi ve ekonomik sorunlara yol açtı. Atadığı, diplomasi deneyimi olmayan Jared Kushner ve Steve Witkoff'un İran'ı yanlış anlamaları, tüm dünyayı etkileyen olumsuz sonuçlar doğurdu. Kushner, bir Suudi yatırım konferansında barışı iş dünyasına benzeterek, 'her sorunu bir bulmaca gibi düşünmeye çalışırım' dedi, ancak bu yaklaşım, İran ile savaşın başladığı bir dönemde ironik kaldı.

Kushner ve Witkoff, Şubat ayında İran ile ciddi müzakerelere girme fırsatına sahipti, ancak deneyimsizlikleri ve aynı anda Ukrayna, Gazze gibi diğer konularla ilgilenmeleri nedeniyle başarısız oldular. İran'ın yapıcı teklifini anlayamadılar ve sert taleplerde bulunarak diplomatik süreci çökerttiler. Bu, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırmasına ve 1000'den fazla sivilin ölümüne yol açtı. Şu anki ateşkes, Pakistan ve Çin'in acil diplomasisi sayesinde sağlandı, Kushner ve Witkoff'un liderliğinde değil.

Trump yönetiminin gösterişli diplomasi anlayışı, kurumları zayıflatarak dış politika uzmanlığını devre dışı bıraktı. Kushner ve Witkoff, iş dünyasından geldiklerini iddia etseler de, gerçek diplomasi için gerekli uzmanlığa sahip değillerdi. Bu 'iş mantığıyla diplomasi' yaklaşımı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizle küresel ekonomiyi sarsarak enerji fiyatlarını artırdı ve ticareti bozdu. Sonuç olarak, riskli bir aile şirketi mantığıyla yürütülen dış politika, herkes için büyük bir çöküşe neden olabilir.