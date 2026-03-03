Trump Yönetiminin İran Tehditleri Tartışmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump Yönetiminin İran Tehditleri Tartışmalı

03.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetiminin İran'a yönelik tehdit iddialarının doğruluğu sorgulandı, uzmanlar kanıt bulamadı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, saldırılarda gerekçe olarak İran'ın komşularına, ABD askerlerine ve Amerikan topraklarına tehdit oluşturduğuna ilişkin suçlamalarda bulunduğu belirtilerek, gizli bilgilere erişimi olan ABD'li yetkililer ve hükümet raporlarını inceleyen uzmanların ise bu "iddiaların eksik, doğrulanmamış veya tamamen yanlış olduğunu söylediği" aktarıldı.

Haberde, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da Orta Doğu dosyasından sorumlu olan Michael Singh'in, yönetimin "neden savaşta olunduğu, neyin başarmaya çalışıldığı ve buna nasıl ulaşılacağını açıklarken tutarsız ve çoğu zaman yanlış olduğu" yorumuna yer verildi.

Bazı kongre üyeleri ve ABD yetkililerine göre, İran nükleer silah geliştirmeyi hedeflese bile bunu yapmaya yakın değil. Haberde ayrıca, söz konusu kişilerin, Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek bir füzeyi hızla geliştirebileceği yönündeki iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını belirttiği ifade edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kongre üyesinin sözlerinin aktarıldığı haberde, "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası füze çabasının sonuç vermeye yakın olduğuna dair kanıt bulunmadığı" belirtilirken, "Son ABD istihbarat değerlendirmelerinin, İran'ın en az on yıl boyunca (kıtalararası) düzinelerce füze geliştiremeyeceği sonucuna vardığı" savunuldu.

Öte yandan haberde, Demokrat Senatör Mark Warner'in, "Askerlerimizi tehlikeye atmayı haklı çıkaracak ABD'ye yönelik yakın bir tehdit yoktu." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Senato İç Güvenlik Komitesi üyesi ve istihbarat raporlarını gören Senatör Andy Kim'in de "Yetkililerden ABD topraklarına yönelik yakın bir saldırı hakkında bilgi almadığına" dair sözleri vurgulandı.

Haberde ayrıca, ABD istihbaratının, İran'dan gelen tehditlerin yıllardır olduğu gibi görünür olduğu ancak bunların "yakın zamanlı" olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Yönetiminin İran Tehditleri Tartışmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:48:12. #7.11#
SON DAKİKA: Trump Yönetiminin İran Tehditleri Tartışmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.