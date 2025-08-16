Trump, Zelenskiy\'in Rolüne Dikkat Çekti

ANCHORAGE, 16 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ateşkes anlaşmasının imzalanmasının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bağlı olduğunu söyledi.

Trump, cuma günü Fox News'e verdiği röportajda yakında Zelenskiy, Putin ve kendisinin katılacağı bir toplantının yapılacağını söyledi, ancak toplantının içeriği veya zaman çizelgesi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Avrupa ülkelerinin "biraz müdahil olması gerektiğini" belirten Trump, nihai olarak görüşmelerin "başarısının" Zelenskiy'e bağlı olduğunu vurguladı.

Trump, "Bunu başarma şansımız oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Trump ve Putin, günün erken saatlerinde Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde yaklaşık üç saat süren görüşmelerde bulundu.

İki lider, 2021'den bu yana ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş oldu.