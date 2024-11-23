Trzaskowski, Polonya'nın Cumhurbaşkanı Adayı

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Polonya'da Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, iktidarda bulunan Sivil Koalisyon grubunun 2025 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı seçildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 22 binden fazla koalisyon üyesinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullandığı ön seçimin sonuçlarını açıkladı.

Tusk, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski'nin oyların yaklaşık yüzde 75'ini, rakibi Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin ise oyların yaklaşık yüzde 25'ini aldığını kaydetti.

Trzaskowski, yaptığı zafer konuşmasında, ön seçimlerden güçlü bir şekilde çıktıklarını aktararak, "(Muhalefetteki) Hukuk ve Adalet Partisini (PiS) yenmek için çok güçlü bir yetkiye, çok fazla enerji, kararlılık ve cesarete sahibim." ifadelerini kullandı.

İktidardaki Sivil Koalisyon grubu, Başbakan Tusk'ın partisi Sivil Platformun (PO) yanı sıra 5 küçük partiden oluşuyor. Koalisyon ayrıca başka diğer küçük partiler tarafından destekleniyor.

Trzaskowski, 2 milyona yakın nüfusu bulunan Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Ülkede 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yarışan Trzaskowski, adayların ilk turda yüzde 50 oy oranını aşamamalarıyla ikinci tura kalan seçimleri kaybetmişti.

2025 seçimlerinin kesin tarihi henüz açıklanmazken Polonyalıların mayıs ayında sandığa gitmesi bekleniyor.