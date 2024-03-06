TSE Sektör Buluşmaları Erzurum'da düzenlendi - Son Dakika
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TSE Sektör Buluşmaları Erzurum'da düzenlendi

TSE Sektör Buluşmaları Erzurum\'da düzenlendi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Erzurum'da iş insanlarının taleplerini dinlemek ve faaliyete geçirdiği hizmet alanlarıyla projelerini anlatmak için 'TSE Sektör Buluşmaları' programı düzenledi. Programda TSE'nin sahada birebir temaslarının önemi vurgulandı ve TSE'nin ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

06.03.2024 16:56  Güncelleme: 16:59
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Erzurum'da iş insanlarının taleplerini dinlemek ve faaliyete geçirdiği hizmet alanlarıyla projelerini anlatmak için "TSE Sektör Buluşmaları" programı düzenledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve TSE'nin tanıtım filminin izletilmesiyle başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, TSE'nin sahada birebir temaslarının olmasının ve problemlere yönelik çözüm üretmesinin değerli olduğunu söyledi.

Hem masada hem sahada olmaları gerektiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Sahada olmazsak ve sahanın problemlerini bilmezsek hizmetle yükümlü olduğumuz alanı yönetemeyiz. Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu'nu bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa etmek için her alanda çok çalışmayı, çağımızın en güçlü silahı olan teknolojiyi yerli ve milli unsurlar ekseninde inşa etmemizi gerektiriyor. Toplumumuzda güven müessesi olarak bildiğimiz ve ülkemizin belgelendirme hizmeti veren kamu kurulu olan TSE, sahip olduğu haklı sıfatı bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. Küreselleşen dünyada tüm işletmelerin tek pazarda rekabet ettiği muhakkaktır. Bu maksatla ülkemizin rekabet gücünü artırmak, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında dünyada önde gelen kuruluşlardan biri olmak için var gücüyle çalışan TSE, kaliteli üretim ve hizmeti teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çeşitli yol haritaları çizmekte, bilimsel ve teknik konuları takip ederek hizmet çeşitliliğini artırmaktadır."

Çiftçi, bilimsel esaslara göre ülkenin ihtiyaçlarını tespit ederek o ihtiyaçlara cevap verecek imalat faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmede TSE'nin önemli rol oynadığını belirterek, TSE'nin aynı zamanda ülkenin ekonomide gelişimini sağlaması için güvenli üretim ve tüketimin kontrolünü sağladığını anlattı.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise gelişen ve değişen teknolojilerin, salgın, iklim değişikliği ve yaşanan savaşların küresel ekonomiyi yeniden dizayn ettiği bu dönemde, kaynakların korunması ile değer zinciri içerisinde doğru ve etkin bir şekilde konum alabilmenin çok önemli hale geldiğine işaret etti.

Şahin, şunları kaydetti:

" Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlayarak, bir taraftan girişimciliği desteklerken, diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de İslam dünyasına öncülük etmektedir. Kültür ve inanç coğrafyamızda, helal belgelendirmesi yapmak isteyen diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek, faaliyetlerine destek olmak, onların gelişmesini sağlamak için de çalışıyoruz."

TSE'nin faaliyet alanları ve kapsamını genişletmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Şahin, "Milli standardizasyon altyapımızı gerçekleştirdiğimiz projelerle güçlendirdik, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında ülkemizi en üst karar organlarında temsil ederek sanayicimizin menfaatlerini koruyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, farklı sektörlerden iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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