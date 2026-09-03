TSK binicilik takımı, ilk kez katıldığı Hollanda'daki uluslararası yarışta şampiyon oldu - Son Dakika
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TSK binicilik takımı, ilk kez katıldığı Hollanda'daki uluslararası yarışta şampiyon oldu

TSK binicilik takımı, ilk kez katıldığı Hollanda\'daki uluslararası yarışta şampiyon oldu
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Hollanda Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen 25. Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'na ilk kez katılan TSK Spor Gücü Binicilik Takımı, birinci oldu. 8 ülkeden 130 binici ve 20 takımın yer aldığı 35 kilometrelik zorlu parkurda şampiyonluğa ulaşan ekip, MSB tarafından tebrik edildi.

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Binicilik Takımı, Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'nda birinci oldu.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Almanya, Norveç, Belçika, Fransa, İsviçre ile Birleşik Krallık gibi binicilik anlamında önemli ülkelerin yer aldığı Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'na Türkiye'den ilk defa katılan TSK Spor Gücü Binicilik Takımı, harekat emriyle başlayan, harita ile yön bulma, pusula ile istikamet açısı hesaplama, dürbünle emare bulma, arazide mühimmat bulma, tank imha etme, drone-İHA saldırılarından kurtulma ve el bombası isabet/mesafe atışı gibi at üstünde icra edilen zorlu askeri görevleri içeren 35 kilometrelik parkurda yarıştı. Takımımız, ev sahibi Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ın da bir takımda yer aldığı ve 10 takımla temsil edildiği, 8 ülkeden toplam 130 binici ile 20 takımın katıldığı müsabakada birinci olarak şampiyonluğa ulaştı. Elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı sporcularımızı yürekten tebrik eder, kendilerine başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK binicilik takımı, ilk kez katıldığı Hollanda'daki uluslararası yarışta şampiyon oldu - Son Dakika

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