(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'a ait 4 helikopterin Muğla Gökova Körfezi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla Gökova Körfezi'nde çıkan orman yangınını, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › TSK'dan Orman Yangınına Hava Desteği - Son Dakika
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