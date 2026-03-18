TSK Mehmetçik Vakfı, Adana\'da mevlit okuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla Adana'da Hacı Ahmet Özal Türkay Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

TSK Mehmetçik Vakfınca Hacı Ahmet Özal Türkay Camisi'nde Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için teravih namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Camide, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar okundu.

Camiye gelen vatandaşlara lokum ve takvim dağıtıldı.