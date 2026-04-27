TSMC, Yapay Zeka Talebiyle 3nm ve 2nm Üretimini %20 Artırıyor

27.04.2026 15:10
TSMC, yapay zeka sektöründen gelen büyük siparişler nedeniyle Tayvan'daki tesislerinde 3nm ve 2nm çip üretimini %20 artırmayı hedefliyor. Şirket, yeni fabrikalar için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yapay zeka sektöründen gelen devasa talebi karşılamak amacıyla Tayvan'daki üretim tesislerinde kapsamlı bir kapasite artırımına gidiyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar gelişmiş 3nm ve 2nm çip plakası üretimini %20 oranında artırarak arz sıkıntısını hafifletmeyi hedefliyor.

TSMC, teknoloji devlerinin artan siparişleri karşısında mevcut hatlarını modernize ederek kapasitesini artırıyor. Şirket, yeni fabrikalar için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. 3nm ve 2nm süreçler, gelişmiş yapay zeka çiplerinin temel unsurları olarak görülüyor. TSMC'nin 3nm plaka çıktısını ayda 180.000 adede yükseltmesi bekleniyor; halihazırda ayda yaklaşık 150.000 plaka üreten şirket, böylece %20'lik bir artış yakalamış olacak.

Geçen yılın sonunda seri üretime geçen 2nm süreci de 2026 yılı sonuna kadar ayda 100.000 plaka kapasitesine ulaşacak şekilde optimize ediliyor. Şirket CEO'su C. C. Wei, arz açığının 2027 yılına kadar devam edebileceğini kabul etti ve mevcut fabrikaların genişletilmesini hızlandırmak için büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti.

TSMC'nin üretim kapasitesindeki bu sıkışıklık, diğer yarı iletken üreticileri için yeni kapılar aralıyor. Özellikle Intel, kendi dökümhane işini önümüzdeki birkaç yıl içinde tam operasyonel hale getirmeyi planlıyor. TSMC'nin genişleme stratejisi, dünya çapında çip arz sıkıntısının hafiflemesine katkıda bulunacak ve teknoloji sektöründe rekabeti hızlandıracaktır.

