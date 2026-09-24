TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner Ardahan'da TESK seçiminde aday olacağını duyurdu - Son Dakika
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TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner Ardahan'da TESK seçiminde aday olacağını duyurdu

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TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner Ardahan\'da TESK seçiminde aday olacağını duyurdu
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TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ardahan'da sivil toplum temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yiğiner, 30 Eylül'deki TESK seçiminde aday olacağını açıkladı; Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer ziyaretten memnuniyet duydu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Yiğiner, Ardahan'da sivil toplum temsilcileriyle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Yiğiner, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayarak Ardahan'da olmaktan ve Ardahanlılarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

30 Eylül'de yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ???????Genel Başkanlığı seçiminde aday olacağını belirten Yiğiner, "Bu kapsamda Ardahan'ımızı da ziyaret ettik. Burada odalarımızın ve birliğimizin ekonomik durumu belli. Bu tür odalarımızın ve birliklerimizin fiziki ve ekonomik yapısını düzeltmemiz lazım. Bunun bilincindeyiz. Çünkü bizim burayla bir gönül bağımız var. Bu nedenle biz de dedik ki hem gidelim hasbihalde bulunalım, hasret giderelim, hem de seçimi kazanan arkadaşlarımızla tanışalım. Ardahan'ımıza birlikte neler yapabileceğimizi yerinde tartışalım istedik." ifadelerini kullandı.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA
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