TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına bilimsel bağımsızlık uyarısıyla tepki gösterdi

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. TTB, soruşturmaların mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkeleri gözetilerek yürütülmesini ve tutuklanan hekimlerin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adli tıp uzmanlarının adalet mekanizmasının bilimsel dayanaklarını oluşturduğunu belirten TTB, hekimlerin bilimsel görüşlerinin kişilere değil bilgiye, kanıta ve mesleki sorumluluğa dayandığını ifade etti.

Bir raporun veya bilimsel değerlendirmenin tartışmalı olduğunun düşünülmesi halinde bilimsel ve hukuki denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasının yalnızca ilgili hekimler açısından değil, Türkiye'de adli tıp ve bilirkişilik süreçlerinin geleceği bakımından da ciddi sorunlar taşıdığı savunuldu.

TTB, "Adli tıp uzmanlarının bağımsızlığı ve mesleki güvencesi, adaletin güvencesidir" değerlendirmesinde bulunarak, görevi sırasında hazırladıkları tıbbi raporlar nedeniyle hekimlerin bilimsel ölçütlerle denetlenmek yerine tutuklanmasının bilimsel bağımsızlığı kısıtlayabileceğini ve adalet sisteminde ağır sonuçlara yol açabileceğini ileri sürdü.

Açıklamada, "Bilim tutuklanma korkusu gölgesinde yapılamaz" denildi. TTB, adli tıp uzmanlarının soruşturmalarının mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkelerini koruyacak şekilde yürütülmesini ve hekimlerin tutuksuz yargılanmasını talep etti.