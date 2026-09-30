TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına bilimsel bağımsızlık uyarısıyla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına bilimsel bağımsızlık uyarısıyla tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına bilimsel bağımsızlık uyarısıyla tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTB, Yazıcıoğlu soruşturmasında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. TTB, hekimlerin tutuksuz yargılanmasını ve soruşturmaların mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkeleriyle yürütülmesini istedi; 'Bilim tutuklanma korkusu gölgesinde yapılamaz' denildi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. TTB, soruşturmaların mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkeleri gözetilerek yürütülmesini ve tutuklanan hekimlerin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adli tıp uzmanlarının adalet mekanizmasının bilimsel dayanaklarını oluşturduğunu belirten TTB, hekimlerin bilimsel görüşlerinin kişilere değil bilgiye, kanıta ve mesleki sorumluluğa dayandığını ifade etti.

Bir raporun veya bilimsel değerlendirmenin tartışmalı olduğunun düşünülmesi halinde bilimsel ve hukuki denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasının yalnızca ilgili hekimler açısından değil, Türkiye'de adli tıp ve bilirkişilik süreçlerinin geleceği bakımından da ciddi sorunlar taşıdığı savunuldu.

TTB, "Adli tıp uzmanlarının bağımsızlığı ve mesleki güvencesi, adaletin güvencesidir" değerlendirmesinde bulunarak, görevi sırasında hazırladıkları tıbbi raporlar nedeniyle hekimlerin bilimsel ölçütlerle denetlenmek yerine tutuklanmasının bilimsel bağımsızlığı kısıtlayabileceğini ve adalet sisteminde ağır sonuçlara yol açabileceğini ileri sürdü.

Açıklamada, "Bilim tutuklanma korkusu gölgesinde yapılamaz" denildi. TTB, adli tıp uzmanlarının soruşturmalarının mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkelerini koruyacak şekilde yürütülmesini ve hekimlerin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
Adli TıpSağlıkGüncelBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
22:55
TFF’de istifa dalgası Sayı 3’e yükseldi
TFF'de istifa dalgası! Sayı 3'e yükseldi
22:46
Külliye’deki kabul sonrası Cemil Tugay’dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
22:37
Trump’tan Irak’tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 23:22:05. #.0.3#
SON DAKİKA: TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına bilimsel bağımsızlık uyarısıyla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei