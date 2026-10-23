TTB, basın emekçileri için 24 Ekim'de Türkiye genelinde eylemlere katılacak - Son Dakika
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TTB, basın emekçileri için 24 Ekim'de Türkiye genelinde eylemlere katılacak

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TTB, basın emekçileri için 24 Ekim\'de Türkiye genelinde eylemlere katılacak
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TTB, basın emekçilerine yönelik gözaltı, tutuklama ve yayın yasaklarının normalleştirildiği düzeni kabul etmediğini belirterek 24 Ekim 2026'da Türkiye genelinde düzenlenecek eylemlere katılacağını duyurdu. TTB, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü için dayanışmaya çağırdı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, basın-yayın emekçilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaların, internet haber sitelerine erişim engellerinin, yayın yasaklarının ve televizyon kanallarına el konulmasının normalleştirildiği bir düzeni kabul etmedikleri belirtilerek, yarın Türkiye genelinde düzenlenecek eylemlere katılacaklarını duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Gerçeğin sakıncalı, gazeteciliğin suç, haberin tehdit olarak görüldüğü; basın-yayın emekçilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaların, internet haber sitelerine erişim engellerinin, yayın yasaklarının, televizyon kanallarına el koymaların normalleştirildiği bir düzeni kabul etmiyoruz! Sağlık alanında doğru habere ve bilgiye erişmenin, halkın sağlık hakkının önemli bir unsuru olduğunu vurguluyor; bu bağlamda halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin hakkını ısrarla savunuyoruz.

Basın emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla ve 'Sansüre Hayır! Habere Özgürlük!' sloganıyla 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da pek çok ilde düzenlenecek eylemleri destekliyor; tüm meslektaşlarımızı gazetecilerle, basın-yayın emekçileriyle, hak savunucularıyla omuz omuza olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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