TTB'den CHP Kurultayı Kararına Tepki

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TBB), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararına tepki gösterdi. TBB'den yapılan açıklamada, "Antidemokratik her türlü müdahaleye karşı, demokrasinin yanındayız" ifadesi kullanıldı.

TTB Merkez Konseyi, "Antidemokratik her türlü müdahaleye karşı, demokrasinin yanındayız" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi boyunca darbeler, muhtıralar ve kayyum atamaları gibi uygulamalarla sıkça yara alan Türkiye demokratik ortamı, bugün yeni bir siyasi kararla daha darbe yemiştir. Yargının, yaklaşık üç yıl önce yapılmış bir kurultaya yönelik aldığı karar ile Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi görevden uzaklaştırılmak istenmekte; sandıkla gelen irade, mahkeme kararlarıyla siyaset dışı ilan edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum sadece siyasete değil, demokratik ortama yapılmış bir müdahaledir ve halkın tercih hakkını yok saymak demektir."

Demokrasinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda; sadece yaşam ve sağlık hakkı değil, hiçbir temel hakkın varlığından söz edilemez. Bugün alınan bu karar kabul edilemez. Bu nedenle; siyasal iktidara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum olarak atananlara; kararın sonuçlarını ortadan kaldırmak adına bir an önce girişimde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Antidemokratik her türlü müdahaleye karşı, demokrasinin yanında kararlılıkla saf tuttuğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."