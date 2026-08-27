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TTB'den Kürtaj Açıklaması

TTB\'den Kürtaj Açıklaması
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TTB, Kürtajın yasal olduğunu vurgulayarak, hekimlere ceza uygulanmasına karşı çıkıyor.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile TTB Merkez Konseyi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün, kentte yaklaşık 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının muayenehanesine yönelik denetimlerinde, muayenehane şartlarında kürtaj yapılamayacağı gerekçesiyle tutanak tutulduğunu ve hekimlerin cezalandırılacağının belirtildiğini açıkladı. TTB, kürtajın Türkiye'de yasal bir tıbbi uygulama olduğunu kaydederek, hekimlere hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle ceza uygulanmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

TTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün muayenehanelerde kürtaj yapılamayacağı yönündeki değerlendirmesini, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesine dayandırdığı belirtildi.

TTB, İl Sağlık Müdürlüğünün yönetmelik hükmünü, yönetmeliğin üstündeki kanun ve tüzük hükümlerini yok sayarak uyguladığını ve bu nedenle hekimlere yönelik işlemlerin usulsüz olduğunu savundu.

"MUAYENEHANEDE KÜRTAJ YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMUYOR"

Açıklamada, daha önce muayenehanesinde kürtaj yaptığı gerekçesiyle kapatma cezası verilen bir hekim için İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından açılan davanın hekimin lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 16 Aralık 2024 tarihli kararında, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ile ilgili yönetmelik hükümlerine atıf yapıldığı belirtildi.

Mahkemenin kararında, şartları taşıyan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının mesleklerini uyguladıkları muayenehanelerde kürtaj işlemi yapılamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı değerlendirmesine yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, mahkemenin ayrıca idarenin, kürtaj hizmetinin devam etmesi halinde hasta tedavisi, hasta sağlığı ve güvenliğinin nasıl olumsuz etkileneceğini açık ve net biçimde ortaya koyamadığına dikkati çektiği ve idari yaptırım kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek, yürütmenin durdurulmasına karar verdiği ifade edildi.

"KÜRTAJ, TÜRKİYE'DE YASAL BİR TIBBİ UYGULAMADIR"

TTB, İl Sağlık Müdürlüklerinin muayenehane hekimlerini denetlerken başta Anayasa olmak üzere kanun ve tüzük gibi üst hukuk kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Hekimlerin diploma ve uzmanlık belgelerinin kendilerine verdiği yetkileri kısıtlayan kararlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan TTB, "Kürtaj, Türkiye'de yasal bir tıbbi uygulamadır, kürtaj yapan hekimler sadece bu uygulama nedeniyle soruşturulamaz ve cezalandırılamaz" ifadelerini kullandı.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile TTB Merkez Konseyi, kürtaj yapan hekimlere hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle ceza uygulanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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