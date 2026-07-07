TTB'den Yeni SUT Düzenlemesine Tepki - Son Dakika
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TTB'den Yeni SUT Düzenlemesine Tepki

07.07.2026 16:43
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Türk Tabipleri Birliği, yeni SUT düzenlemesini sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıcı buldu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, "Yeni SUT düzenlemesiyle, halkın kamusal sağlık hizmeti alırken ödemek zorunda olduğu ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları fahiş oranlarda artırılmıştır. Yayınlanan SUT paketinde halkın sağlığa erişimini zorlaştıran ve sağlık hizmetine başvuruyu fiilen cezalandıran düzenlemeler derhal geri çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Paketi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni SUT düzenlemesiyle, halkın kamusal sağlık hizmeti alırken ödemek zorunda olduğu ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları fahiş oranlarda artırılmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversitesi tıp/diş hekimliği fakültelerinde muayene katılım payı 26 TL'den 90 TL'ye (yüzde 246 artış) çıkarılmıştır. Vakıf üniversitelerindeki katılım payları 26 TL'den 100 TL'ye (yüzde 284 artış) yükseltilmiştir. Devlet hastanelerinde muayene katılım payı 26 TL'den 50 TL'ye yükseltilmiştir. Mevcut randevu krizleri ve 5 dakikalık muayene dayatması nedeniyle derdine çare bulamayıp 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı bir sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalan hastalar için uygulanan ilave ceza tutarı 5 TL'den 30 TL'ye fırlatılmıştır. Bu fahiş ceza tutarı, emeklilerimizin kuşa dönmüş aylıklarından doğrudan kesilecektir."




"HEKİMLİK İRADESİ, MALİYET HESAPLARINA İPOTEK EDİLEMEZ"



?SUT değişiklikleri, kamu maliyesi odaklı tasarruf anlayışının bedelini en kırılgan hasta gruplarına yüklemektedir. Gen replasman tedavisi (Zolgensma) alan SMA hastası çocukların, bu tedavi sonrasında hayati önem taşıyan ve ihtiyaç duyabildikleri Nusinersen (Spinraza) veya Risdiplam (Evrysdi) etkin maddeli ardıl ilaçlarının bedellerinin artık SGK tarafından karşılanmayacağı hükme bağlanmıştır. Çocuklarımızın hayata tutunma hakkı bürokratik bütçe hesaplarına feda edilemez. Prostat kanseri (adenokarsinom) tedavilerinde Aktinyum-225 PSMA bileşiklerinin kullanımı ile nadir hastalıklarda kullanılan Ravulizumab (Ultomiris) etkin maddeli ilaçların geri ödemesine katı kriterler getirilmiş, hastanın ilaca erişimi zorlaştırılmıştır. Febuksostat gibi ilaçların geri ödemeye dahil edilmesinde bile getirilen 3 aylık katı uzman raporu şartı, randevu bulamayan hastaları poliklinik önlerinde bürokratik bir angaryaya ve ilaçsız kalma riskine mahküm etmektedir. ?Yeni SUT paketiyle bazı cerrahi ve tıbbi işlemlere yönelik getirilen yeni SGK geri ödeme kodları ve kriterleri, hekimlik uygulamalarının üzerindeki puan, performans ve faturalandırma baskısını daha da derinleştirmektedir. Klinik kararların ve tedavi yöntemlerinin bilimsel kılavuzlar yerine SUT'un mali sınırlarına ve performans baskısına göre şekillenmesi riskini kesinlikle reddediyoruz. Hekimlik iradesi, maliyet hesaplarına ipotek edilemez."



"SAĞLIK HİZMETLERİNDE VE İLAÇTA 'CEPTEN ÖDEMELER' KALDIRILMALI"



Hükümete ve SGK'ya çağrıda bulunulan açıklamada, "Yayınlanan SUT paketinde halkın sağlığa erişimini zorlaştıran ve sağlık hizmetine başvuruyu fiilen cezalandıran düzenlemeler derhal geri çekilmelidir. Gen tedavisi almış SMA'lı çocukların ardıl ilaçları başta olmak üzere, hastaların hayati tedavilere ve yenilikçi ilaçlara erişimini engelleyen tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır. ?Sağlık hizmetlerinde ve ilaçta her ne ad altında olursa olsun 'cepten ödemeler' kaldırılmalı, kamu kaynakları özel sağlık işletmelerinin gelir beklentilerine göre şekillendirilmemeli, genel bütçeden finanse edilen, eşit, parasız, nitelikli, anadilinde ve kamusal bir sağlık sistemi inşa edilmelidir" denildi.
Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB'den Yeni SUT Düzenlemesine Tepki - Son Dakika

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