TTB, Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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TTB, Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayımladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayımladı. TTB, kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diledi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamları istedi.

30.07.2024 23:51
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekibinden, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 2 sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

TTB, Erzurum'un Oltu ilçesinde 112 Acil Sağlık Ekibi'nin görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapması sonucu 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Erzurum'un Oltu ilçesinde trafik kazası geçiren ambulanstaki şoför Fatih Karadeniz ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya'nın yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendik. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, konuyla ilgili olarak Erzurum Tabip Odası Başkanı Dr. Furkan Soner Taş ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile görüşerek Merkez Konseyi'nin baş sağlığı dileklerini iletti."

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açaklamanın devamında, "Olayda yararlanan çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Biliyoruz ki uzun ve ağır çalışma saatleri sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve mental yorgunluk, artan iş yükü, ambulans ve personel yetersizliği gibi olumsuz faktörler, sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Sağlığı üretebilmek için güvenli çalışma ortamları istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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