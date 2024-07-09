TTB: Hekimler, sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür - Son Dakika
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TTB: Hekimler, sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür

Türk Tabipleri Birliği (TTB), doktorların politik kimliklerini belirten işaretler yapmalarıyla ilgili açıklama yaparak, hekimlerin sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumaları gerektiğini vurguladı. TTB, meslek ahlakı kuralları ve hekimlik etiği hatırlatılarak, hekimlerin kişisel değerlerini bir yana bırakmaları ve güveni zedeleyici söz ve davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

09.07.2024 18:12
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), basında ve sosyal medyada yer alan, doktorların bozkurt işareti yaptıkları görüntülerle ilgili "Hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür" açıklamasında bulundu.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntülerin yayımlandığı" belirtilerek, "Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür. Bununla birlikte hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.

Hekimlik Andı ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm meslek ahlakı kuralları gibi, bu kuralların da var edilme nedeni, toplumun mesleğe ve mesleği uygulayanlara güven duymalarını sağlamaktır. Meslek ahlakı kurallarını ve ifade ettikleri değerleri deyim yerinde ise 'gözümüz gibi koruma' özenimiz de buradan kaynaklanmaktadır. Toplum da tıpkı hekimler gibi farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu için, ancak güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacak, tüm bilgiler rahatlıkla paylaşılabilecek ve meslek hakkıyla uygulanabilecektir. Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır. Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan 'hekimin yansızlığı' ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz."

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB: Hekimler, sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür - Son Dakika

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