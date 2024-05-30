TTB, Hekimlik Andı\'nın mezuniyet törenlerinde okutulması için çağrıda bulundu

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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hekimlik Andı"nın mezuniyet törenlerinde deontolojik kurallara uygun okutulması için, tıp fakültelerinin dekanları ile tabip odalarına yazı gönderdi.

TTB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'nin tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamayacağı belirtilen yazıda, "Bu nedenle her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan 'Hekimlik Andı' üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarının okutulmaya zorlanması, etik ihlal ve suçtur. Bu bağlamda yaklaşan mezuniyet töreninde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla Hekimlik Andı'nın kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.