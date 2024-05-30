TTB, Hekimlik Andı'nın mezuniyet törenlerinde okutulması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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TTB, Hekimlik Andı'nın mezuniyet törenlerinde okutulması için çağrıda bulundu

TTB, Hekimlik Andı\'nın mezuniyet törenlerinde okutulması için çağrıda bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültelerinin dekanları ve tabip odalarına yazı göndererek, mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı'nın deontolojik kurallara uygun bir şekilde okutulmasını talep etti. TTB açıklamasında, Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'nin hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğunu vurguladı ve hekim-hasta ilişkisinde insan olmanın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamayacağını belirtti.

30.05.2024 14:44
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hekimlik Andı"nın mezuniyet törenlerinde deontolojik kurallara uygun okutulması için, tıp fakültelerinin dekanları ile tabip odalarına yazı gönderdi.

TTB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'nin tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamayacağı belirtilen yazıda, "Bu nedenle her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan 'Hekimlik Andı' üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarının okutulmaya zorlanması, etik ihlal ve suçtur. Bu bağlamda yaklaşan mezuniyet töreninde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla Hekimlik Andı'nın kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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