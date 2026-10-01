TTB, T24'e erişim engeline 'Halkın haber alma hakkı engellenemez' diyerek tepki verdi - Son Dakika
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TTB, T24'e erişim engeline 'Halkın haber alma hakkı engellenemez' diyerek tepki verdi

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TTB, T24\'e erişim engeline \'Halkın haber alma hakkı engellenemez\' diyerek tepki verdi
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TTB, T24'e erişim engeline tepki göstererek halkın haber alma ve doğru bilgiye ulaşma hakkının demokratik toplumun temel güvencelerinden olduğunu bildirdi. TTB, sağlık hakkının da özgür ve doğru bilgiye erişimi kapsadığını, sansüre karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), T24'e erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Halkın haber alma ve doğru bilgiye ulaşma hakkı, demokratik toplumun temel güvencelerindendir" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), T24'e erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Basın ve ifade özgürlüğü kısıtlanamaz, halkın haber alma hakkı engellenemez" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkın haber alma ve doğru bilgiye ulaşma hakkı, demokratik toplumun temel güvencelerindendir. Sağlık hakkı da yalnızca sağlık hizmetlerine erişimden ibaret değildir; halkın sağlığını ilgilendiren gelişmeler hakkında özgür ve doğru bilgiye ulaşabilmesi de bu hakkın ayrılmaz bir parçasıdır.

Toplumsal sorunları, bilimsel gerçekleri ve sağlık hakkını görünür kılan yayınların susturulması, halkın bilgi edinme hakkının engellenmesidir. Bilginin engellendiği yerde bilim, eleştirinin susturulduğu yerde demokrasi, halkın doğru bilgiye erişemediği yerde sağlık hakkı zarar görür.

Halkın doğru habere ulaşma hakkının ve gazetecilerin haber yapma özgürlüğü ile mesleki özerkliğinin engellenmesini ve bu alana yönelik müdahalelerin normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. TTB olarak sansüre, erişim engellerine ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı; özgür basın, özgür bilim ve halkın bilgiye erişim hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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