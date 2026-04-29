TTI İzmir 20. kez kapılarını açıyor

29.04.2026 13:21
İzmir, 2-4 Aralık'ta 20. TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Fuar öncesi düzenlenen tanıtım programında sektör temsilcileri bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, TÜRSAB ve İZFAŞ iş birliğiyle düzenlenen programda, İzmir'in turizmdeki gücünü birlikte büyütmeye devam edeceklerini söyledi. 20. TTI İzmir Fuarı, 2-4 Aralık'ta Fuar İzmir'de gerçekleşecek.

Tanıtım toplantısında konuşan Yıldır, markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak aklın önemine vurgu yaptı. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci, fuarın sadece bir organizasyon değil, birlikte üretme gücünün yansıması olduğunu belirtti. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise 20 yıllık emeğin karşılığını almak için çalıştıklarını ifade etti.

Lansmanda, 31 Ağustos'a kadar ödeme yapan katılımcıların geçen yılın metrekare fiyatlarından yararlanacağı açıklandı. Ayrıca İzmir Ticaret Odası üyesi firmalar için teşvikler sunulacak. Fuar, geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 39, yabancı katılımcıda 2,5 kat artış gösterdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

