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TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı - Son Dakika
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TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı

7 Ocak 2013'te Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybeden 8 madenci, düzenlenen törenle anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak, daha fazla işçi alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Törene TTK Kozlu Müessese Müdürü, GMİS Kozlu Şube Başkanı ve maden işçileri katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı
08.01.2024 - 16:30,
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yaşanan metan gazı püskürmesi sonucu vefat eden 8 madenci törenle anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, olayda yaşamını yitiren 8 işçi için müessese müdürlüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, konuşmasında, yerin metrelerce altında canlarını ortaya koyarak taş kömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için mücadele verdiklerini, bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için önemli ve kıymetinin büyük olduğunu anlattı.

Arslanbuğa, işçi alımıyla en önemli eksiklerden biri konusunda biraz olsun rahatlayacaklarını ancak bu sayının kesinlikle yeterli olmadığını ve daha fazla işçi alınması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Törene, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmüş, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerinin ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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