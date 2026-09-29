TTK Kozlu ocağında siloya düşen Ufuk Demir yoğun bakımda kurtarılamadı - Son Dakika
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TTK Kozlu ocağında siloya düşen Ufuk Demir yoğun bakımda kurtarılamadı

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TTK Kozlu ocağında siloya düşen Ufuk Demir yoğun bakımda kurtarılamadı
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TTK Kozlu Müessesesi'ne bağlı ocakta kömür silosunu temizlerken düşen 27 yaşındaki Ufuk Demir yaşamını yitirdi. Yerin yaklaşık 400 metre altındaki kazada yaralanan Demir, BEUN Hastanesi yoğun bakımında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında, temizlediği kömür silosuna düşen Ufuk Demir (27), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, TTK Kozlu Müessesesi'nde meydana geldi. Madenci Ufuk Demir, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemeye başladı. Demir, bu sırada ayağının takılması sonucu siloya düştü. Üzerine kömür gelen Demir, çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Demir, bugün tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TTK Kozlu ocağında siloya düşen Ufuk Demir yoğun bakımda kurtarılamadı - Son Dakika
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