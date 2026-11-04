TTK, Sakarya'daki mobil mağazasında imza günü düzenledi, 300'e yakın kitap ilgi gördü - Son Dakika
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TTK, Sakarya'daki mobil mağazasında imza günü düzenledi, 300'e yakın kitap ilgi gördü

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TTK, Sakarya\'daki mobil mağazasında imza günü düzenledi, 300\'e yakın kitap ilgi gördü
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TTK'nın 'Her Eve Bir Tarih Kitabı' projesi kapsamında Sakarya'da mobil kitap mağazasında imza günü düzenlendi. SAÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Muhammed Bilal Çelik ve Prof. Dr. Enis Şahin'in kitaplarını imzaladığı etkinlikte 300'e yakın kurum yayını ilgi gördü.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında dün Sakarya'da okuyuculara kapılarını açan mobil kitap satış mağazasında imza günü etkinliği düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin önünde konuşlandırılan mobil tırdaki kurum yayınlarına ait 300'e yakın kitap, okuyuculardan ilgi gördü.

SAÜ Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Muhammed Bilal Çelik ve Prof. Dr. Enis Şahin, TTK işbirliğiyle hazırladıkları kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmek isteyenler için biçilmiş kaftan"

Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine, okurlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "İnsanlar okumaya, öğrenmeye, araştırmaya ve bir şeyleri fark etmeye ilgililer. Özellikle öğrencilerimizin bu konuda hassas olması beni oldukça sevindiriyor." dedi.

Çelik, tarihle ilgili bilgilerin doğru kaynaklardan öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk Tarih Kurumunun, ilgililer için önemli bir kaynak olduğuna değinerek, "Türk Tarih Kurumu bu işin öncü kurumlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bu konuya özel önem göstermiş, pek çok uzmanı yetiştirmiş ve uzmanlardan yararlanmış bir kurum. Bu yüzden doğru kaynaklardan doğru şekilde tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Kurum zaten düzenli şekilde şehirleri dolaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatEnis ŞahinSakaryaEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: TTK, Sakarya'daki mobil mağazasında imza günü düzenledi, 300'e yakın kitap ilgi gördü - Son Dakika
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