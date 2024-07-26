TTK, YKS'de sosyal bilimleri tercih edenlere burs verecek - Son Dakika
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TTK, YKS'de sosyal bilimleri tercih edenlere burs verecek

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine giren ve sosyal bilimleri tercih ederek yerleşen öğrencilere aylık 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda burs vereceklerini açıkladı. Burs miktarı başarı durumuna göre kademeli olarak değişirken, bu yıl sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere verilecek burs kontenjanı 210 kişi olarak belirlendi. Başvurular ekim ayında başlayacak ve TTK'nın internet sitesinden duyurulacak.

26.07.2024 11:14
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Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine giren ve ilk 3 sırada sosyal bilimleri tercih ederek yerleşenlere aylık 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda burs vereceklerini söyledi.

Özgen, tercihlerinde sosyal bilimler alanına yerleşecek üniversite öğrencilerine verilecek burslara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TTK'nın başarı bursu verdiğini belirten Özgen, üniversite sınavında ilk 30 bine giren öğrencilere ilk 3 tercihlerinde, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilim dallarını tercih ederek yerleşmeleri halinde başarı durumuna göre burs verdiklerini kaydetti.

Özgen, "Burs miktarımız 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren ve ilk 3 tercihinde sosyal bilimleri tercih eden öğrencilerimize aylık 6 bin lira, 1001 ile 5 bine giren öğrencilere 4 bin lira veriyoruz." dedi.

Burs miktarının kademeli bir şekilde başarı sıralamasına göre değiştiğini ifade eden Özgen, "Bu sene sosyal bilimleri tercih edecek öğrenciler için burs kontenjanımız 210 kişi olacak." bilgisini verdi.

Başvurular ekim ayında

Yeni eğitim yılı için 100 kişilik lisansüstü burs kontenjanı da ayırdıklarını bildiren Özgen, "Bu seneki kontenjanı doldurduğumuzda mevcut bursiyerlerimizle burs verdiğimiz öğrenci sayısı 1100'e ulaşmış olacak. 2025 yılında 1100 öğrenciye burs vermiş olacağız." diye konuştu.

"Üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerimizin ilk 3 tercih olarak sosyal bilimleri tercih etmeleri durumunda kurumumuza başvurmalarını bekliyoruz." diyen Özgen, ekim ayında başlayacak başvuruları TTK'nın internet sitesinden duyuracaklarını söyledi.

Özgen, üniversite tercih döneminde öğrencilerin, TTK bursunun koşullarını bilmelerini, bursu kaçırmamalarını ve buna göre tercih yapmalarını istediklerini vurguladı.

"Sosyal bilimler alanında nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Prof. Dr. Özgen, "Sosyal bilimler Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını koruyabilmesi için kültürel bağımsızlığını koruması lazım. Kültürel bağımsızlığını koruyabilmesi için de sosyal bilimlerin çok güçlü olması lazım." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu bir kurum olarak sosyal bilimler alanını çok önemsediklerini belirten Özgen, şunları kaydetti:

"Kurumumuzdan burs alan ve üniversite sınavında ilk 1000'e girmiş ve ilk 3 tercih olarak tarih yazmış 210 bursiyerimiz var. Biz bu öğrencilerin sayısını artırmak istiyoruz çünkü gelecek 15 yılda sosyal bilimler alanında kaliteli, nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bursumuz, başarı bursu. Öğrencilerimiz bizi tercih ettikleri takdirde lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde burs veriyoruz. Öğrenicilerimizin başarılarının devam etmesi halinde 10 yıl bizden burs almaya devam edecekler."

Öğrencinin başarı bursu almaya devam edebilmesi için belli bir not ortalamasını tutturması gerektiğinin altını çizen Özgen, bursu kesilen öğrenci sayısının oldukça az olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TTK, YKS'de sosyal bilimleri tercih edenlere burs verecek - Son Dakika

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