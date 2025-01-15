TTSO'dan Tekstil ve Ayakkabı İçin Kümelenme Projesi - Son Dakika
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TTSO'dan Tekstil ve Ayakkabı İçin Kümelenme Projesi

TTSO\'dan Tekstil ve Ayakkabı İçin Kümelenme Projesi

TTSO, tekstil ve ayakkabı sektöründe kümeleşme projeleri için hazırlıklara başladı.

15.01.2025 12:47
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, tekstil ve ayakkabı sektöründe kümelenme projesi hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi'nin beraberinde TSO Proje Ofisi Koordinatörü Cengizhan Sungurlu ile proje uzmanlarıyla ayakkabı ve tekstil firmalarını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, üye firmaları kümelenme projeleriyle dünyaya açmaya çalıştıklarını aktardı.

Sağlık, inşaat, mobilya ve gıda sektörlerinde bu projeleri yürüttüklerine değinen Çelebi, şunları kaydetti:

"Şimdi de tekstil ve ayakkabı sektöründe bir kümelenme projesinin hazırlıklarına başladık. Özellikle Araklı'daki Tekstil ve Hazır Giyim İhtisas OSB kurulduğunda burada eğer 3-4 bin kişi istihdam etmeyi amaçlıyorsak, tekstil sektöründeki firmalarımızı ihracat kapasitelerini de artırarak güçlendirmeliyiz. Sektörün nitelikli eleman açığının giderilmesi için de eğitim programları önem taşıyor. Sektörlerin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de en fazla kümelenme projesi yürüten odalardan bir tanesiyiz."

Kaynak: AA

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