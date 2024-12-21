TTSO'dan Üniversite Öğrencilerine İletişim Eğitimi - Son Dakika
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TTSO'dan Üniversite Öğrencilerine İletişim Eğitimi

TTSO\'dan Üniversite Öğrencilerine İletişim Eğitimi

TTSO, KTÜ öğrencilerine kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler eğitimi düzenledi. Başarı için empatiye vurgu yapıldı.

21.12.2024 12:16
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) üniversite öğrencilerine yönelik, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler eğitimi düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri, kurumsal iletişimin temelleri, doğru mesaj iletimi, hedef kitle analizi ve kriz iletişim yönetimi gibi konularda bilgilendirildi.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, öğrencilere hem etkili iletişim becerilerinin hem de güçlü halkla ilişkiler stratejilerinin iş dünyasında ve bireysel yaşamda başarıya olan katkısını anlattı.

Karbuz, yapay zekanın hızla ilerlediğini ve pek çok alanda dönüşüme yol açtığını belirterek, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanın empati kurma ve anlamlı bağlar oluşturma becerisi her zaman fark yaratacaktır. Bu nedenle iletişimde kendini geliştiren bireyler hem profesyonel dünyada hem de kişisel yaşamlarında bir adım önde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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