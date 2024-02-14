TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı Avrasya Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı Avrasya Pazarı'nı Ziyaret Etti

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı Avrasya Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Şadan Eren, Tarihi Avrasya Pazarı Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ile bir araya gelerek pazarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelebi, Avrasya Pazarı'nın bölgenin çekim merkezi olduğunu ve önemli bir destinasyon olacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Trabzon'a özgü ürünlerin ve hediyelik eşyaların satılmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı.

14.02.2024 12:01
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Şadan Eren, Avrasya Pazarı'nı ziyaret etti.

Tarihi Avrasya Pazarı Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ile bir araya gelen Çelebi ve Eren, pazarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çelebi, Avrasya Pazarı ile Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum sayesinde bölgenin çekim merkezi olduğunu söyledi.

İnşaatlar tamamlanıp çevre düzenlemesi yapılınca önemli bir destinasyon olacağına inandığını vurgulayan Çelebi, "Tarihi Avrasya Pazarı'nda da dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Burada Trabzon'a özgü ürünlerin, hediyelik eşyaların satılması öncelik olmalıdır. Kadın girişimcilerin sayısının fazla olması da bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Çelebi ve Eren, pazar esnafının taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı Avrasya Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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