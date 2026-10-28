TTSO ziyaretinde Rusya ile 52 milyar dolarlık ticaret hacmi ele alındı - Son Dakika
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TTSO ziyaretinde Rusya ile 52 milyar dolarlık ticaret hacmi ele alındı

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Rusya'nın Trabzon Başkonsolosu Kantemirov, TTSO Başkanı Çelebi ile ticaret ve ulaşımı görüştü. Çelebi Soçi-Trabzon feribot seferlerinde sonuç alamadıklarını belirtirken Kantemirov ticaret hacminin yaklaşık 52 milyar dolar, hedefin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Trabzon Başkonsolosu Aleksandr Kantemirov, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü ziyarette, Trabzon ve Rusya arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği imkanları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Çelebi, Rusya ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Trabzon ile Rusya arasında doğrudan ulaşım bağlantılarının kurulmasının önemine değinen Çelebi, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soçi-Trabzon arasında feribot seferlerinin başlatılması için daha önce girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Çelebi, bölgedeki savaşın deniz ticareti ve ulaşım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu aktardı.

Kantemirov da Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 52 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunu 100 milyara çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
TrabzonEkonomiGüncelÇelebiRusyaSoçiSon Dakika

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