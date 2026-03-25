TÜ Senatosu'ndan Balkan Savaşları şehitlerine tabyada anma; kanlı sancağa karanfil bıraktılar - Son Dakika
TÜ Senatosu'ndan Balkan Savaşları şehitlerine tabyada anma; kanlı sancağa karanfil bıraktılar

TÜ Senatosu\'ndan Balkan Savaşları şehitlerine tabyada anma; kanlı sancağa karanfil bıraktılar
25.03.2026 14:40
TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında önemli rol oynayan ve müze olarak faaliyete devam eden Hıdırlık Tabya'da toplantı gerçekleştirdi.

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında önemli rol oynayan ve müze olarak faaliyete devam eden Hıdırlık Tabya'da toplantı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in de arasında bulunduğu heyet, müzedeki kanlı sancağa karanfil bırakarak şehitleri andı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler başkanlığında toplanan TÜ Senatosu, Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi'nde, toplantı gerçekleştirdi. 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü kapsamında müzede gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan TÜ Rektörü Hatipler, tarihçilerin 'Edirne'nin düşüşü' olarak yazdığı 26 Mart'ı anmak adına toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Senatomuzu, yönetim kurulumuzu bu tarihi binada, bu tarihi mekanda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Balkan Harbi 1912 Ekim'inde başlayıp 1913'ün Ağustos'unda sona eren harp, bizimle alakalı olarak, Edirne'yle alakalı olarak, devletimizle alakalı olarak, Osmanlı Devleti ve elbette Cumhuriyetle alakalı olarak ele alındığında farklı parametreleri, farklı hususiyetleri içinde barındıran, bir anlamda Balkan coğrafyasından sökülüp atılmamızın hikayesi olarak adlandırılacak olan mahsun bir savaş olayıdır" dedi.

'BALKAN HARBİNİ UNUTMADIK'

Savaşın, yaşananların unutulduğunda gerçek anlamda kaybedildiği anlamına geldiğini dile getiren Hatipler, "Bir savaşı kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz savaşı tekrar kazanabilirsiniz. Ama bir savaşı gerçek anlamda kaybetmeniz o savaşı unuttuğunuz, o savaşla alakalı yaşananları unuttuğunuz ve gündeminizden çıkardığınız zaman başlar. Unutmadık, unutmayacağız. Balkan Harbi'ni unutmadık, Balkan Harbi'nin 1913 Mart'ında Edirne'yi kaybettik, Edirne düştü ama Edirne bu teslimden çok kısa bir süre sonra, ağustos ayında Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Enver Paşa'nın komutasındaki ordunun Çatalca'dan çıkarak adım adım gelerek bir gece Havsa'da kalarak, Havsa'da kaldıktan sonra da ertesi sabah erkenden Edirne'yi alarak kurtulduğu tarihi de Ağustos 1913'ü de hayırla, güzelliklerle yad etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BU TABYA SADECE TUĞLADAN İBARET DEĞİL'

Balkan Harbi'nde şehit düşenleri yad ettiklerini ifade eden Hatipler, "Bugünün vesilesiyle 26 Mart 1913'ü yad ederek başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de can veren bütün şehitlerimizi, gazilerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Bu tabyaların sadece bir tuğla duvardan ibaret olmadığını, bunun arkasında, bunun içinde saklı olan anlamın bizim için çok büyük bir mana, çok büyük bir anlam olduğunu bir kere daha ifade ederek sözlerimi noktalıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve senato üyeleri, müzede sergilenen kanlı sancağa karanfil bırakarak şehitleri andı.

Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Yerel Haberler, Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Senatosu'ndan Balkan Savaşları şehitlerine tabyada anma; kanlı sancağa karanfil bıraktılar - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:51:40.
SON DAKİKA: TÜ Senatosu'ndan Balkan Savaşları şehitlerine tabyada anma; kanlı sancağa karanfil bıraktılar - Son Dakika
