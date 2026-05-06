TÜB Toplantısı ÇOMÜ'de Yapıldı

06.05.2026 12:29
TÜB TÖMER Alt Çalışma Grubu Toplantısı ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşti, iş birlikleri değerlendirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Alt Çalışma Grubu Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya farklı üniversitelerden akademik temsilciler ile uluslararası öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi adına programa Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ersin Özden ile DİLMER'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler iştirak etti.

Program kapsamında ilk olarak ÇOMÜ TÖMER ziyaret edildi.

ÇOMÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melek Kalın Kaba tarafından merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ÇOMÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, üniversite temsilcileri ve uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıda, kurumlar arası iş birlikleri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında uluslararası öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Troya Müzesi'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

